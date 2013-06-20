В Москве открылась фотовыставка памяти Геннадия Удовенко

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Москве, открывая памятное мероприятие, посол Украины в Российской Федерации Владимир Ельченко рассказал о жизненном и профессиональном пути Удовенко, подчеркнув его личный вклад в развитие отношений Украинского государства с Россией, яркой стороной которых стало подписание в мае 1997 года Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (т.н. “Большого договора”) между двумя государствами.

Также в мероприятии приняли участие заместители министра иностранных дел РФ Григорий Карасин и Василий Небензя, министр иностранных дел РФ в 1998-2004 гг. Игорь Иванов, а также руководители иностранных дипломатических миссий и представители украинских общественных организаций.

В выступлении Карасина подчеркивалась важность сохранения памяти о выдающихся дипломатах современности мирового уровня, примером чего служит многолетняя деятельность Удовенко, отметили в Посольстве.

В экспозиции использованы фотоматериалы из архивов МИД Украины, Постоянного представительства Украины при ООН и Секретариата ООН. Также гостям выставки было представлено посвященное Удовенку издание «Человек Планеты. Биографическое эссе».

Как сообщал УНИАН, Удовенко умер 12 февраля 2013 года на 82-м году жизни.