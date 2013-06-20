Во Франции из-за наводнения закрыта часть храмов
00:02, 20 июня 2013Общество
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На юго-западе Франции из-за наводнения закрыта часть храмов в Лурде.
Как сообщает ТСН, сильные дожди стали причиной масштабного наводнения в одном из самых популярных мест паломников - городе Лурд. Из-за ненастья там закрыли часть храмов. Власти города готовятся при необходимости эвакуировать туристов и местных жителей.
Город Лурд знаменит своим целебным источником - по легенде, именно здесь Богородица 18 раз являлась маленькой девочке Бернадетте. Ежегодно Лурд посещает около семи миллионов католиков.
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