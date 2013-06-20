Во Франции из-за наводнения закрыта часть храмов

Как сообщает ТСН, сильные дожди стали причиной масштабного наводнения в одном из самых популярных мест паломников - городе Лурд. Из-за ненастья там закрыли часть храмов. Власти города готовятся при необходимости эвакуировать туристов и местных жителей.

Город Лурд знаменит своим целебным источником - по легенде, именно здесь Богородица 18 раз являлась маленькой девочке Бернадетте. Ежегодно Лурд посещает около семи миллионов католиков.