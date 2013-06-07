Суд отказал избитой журналистке в обжаловании освобождения Титушко

Суд отказался рассмотреть апелляцию журналистки "5 канала" Ольги Сницарчук относительно освобождения под залог Вадима Титушко, который подозревается в ее избиении на митинге 18 мая.

Об этом "Украинской правде" сообщила юрист избитой журналистки Виктория Кирина.

"Апелляционная жалоба наша по сути не рассматривалась. Сегодня апелляционный суд рассматривал, имеет ли право потерпевшая, и, соответственно, ее представители, обжаловать решение об избрании в отношени подозреваемого меры пресечения», - рассказала она.

"По мнению апелляционного суда, такое постановление имеет право обжаловать только подозреваемый, обвиняемый, следователь или прокурор", - уточнила юрист.

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"Поэтому суд постановил вернуть нам апелляционную жалобу как лицам, которые такой жалобы вообще не имеют права подавать. Полный текст постановления мы будем иметь 13 июня и обжалуем его в кассационном порядке", - заявила Кирина.

Она уверила, что, "по действующему Уголовному процессуальному кодексу, потерпевший имеет право обжаловать решения, касающиеся непосредственно его прав".

"По нашему мнению, избрание той или иной меры пресечения не может считаться не касающимся интересов потерпевшей", - подытожила адвокат.

Как известно, сотрудники милиции "проявили нерешительность" во время инцидента с избиением журналистов Сницарчук и Влада Соделя 18 мая.

По подозрению в нападении задержали Титушко. Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку с «свободовцами» на Большой Житомирской.

Шевченковский райсуд Киева выпустил Титушко под залог 22 тыс. 940 гривень. Милиция же наказала дисциплинарным производствам 15 милиционеров за бездействие.