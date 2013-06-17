Сильный дождь залил дорогу Симферополь - Феодосия
12:28, 17 июня 2013Общество
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В Белогорском районе Крыма сильные дожди залили дорогу "Симферополь - Феодосия". Утром 17 июня вода затрудняла движение автомобилей.
На трассе образовалась пробка / Фото: kia news
Информация о заторе на трассе, возникшем в результата сильного дождя, поступила от группы журналистов, которая находилась в это время в районе села Черемисовка.
Как сообщил УНИАН по телефону представитель Госавтоинспекции, "утром была пробка. Сотрудники ГАИ регулировали движение. Сейчас пробки нет. Телевизионщики просят у нас видео, а снимать уже и нечего".
В ГосЧС Крыма сообщили: "Мы можем подтвердить: на улице идет дождь. Жертв и пострадавших нет".
Спасательное ведомство продлило на понедельник штормовое предупреждение, объявленное в Крыму на прошлой неделе: ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м.
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