Сильный дождь залил дорогу Симферополь - Феодосия

Информация о заторе на трассе, возникшем в результата сильного дождя, поступила от группы журналистов, которая находилась в это время в районе села Черемисовка.

Как сообщил УНИАН по телефону представитель Госавтоинспекции, "утром была пробка. Сотрудники ГАИ регулировали движение. Сейчас пробки нет. Телевизионщики просят у нас видео, а снимать уже и нечего".

В ГосЧС Крыма сообщили: "Мы можем подтвердить: на улице идет дождь. Жертв и пострадавших нет".

Спасательное ведомство продлило на понедельник штормовое предупреждение, объявленное в Крыму на прошлой неделе: ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м.