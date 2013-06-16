Сегодня в Украине отмечают День медика
Сегодня, 16 июня, в Украине, Беларуси, РФ, Казахстане и Молдове отмечают День медицинского работника, дата которого приходится на третье воскресенье месяца.
Президент Украины Виктор Янукович уже поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.
Он отметил, что самоотверженно и неустанно работая, медики ежедневно спасают и дарят людям жизнь.
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«Начавшаяся два года назад медицинская реформа уже дала первые положительные результаты, которые испытывают и работники здравоохранения, и пациенты. Динамично расширяется сеть амбулаторий семейной медицины, которые оснащены качественным и современным оборудованием, значительно повышены зарплаты медикам первичного звена», - отметил Янукович.
Он выразил убеждение, что государство и в дальнейшем будет делать все возможное для эффективной модернизации медицинской отрасли в Украине.
Президент поблагодарил медиков за выдержку, милосердие и доброту и пожелал вдохновения и успехов работе.