Сегодня в Украине отмечают День медика

Президент Украины Виктор Янукович уже поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Текст поздравления опубликован на сайте главы государства.

Он отметил, что самоотверженно и неустанно работая, медики ежедневно спасают и дарят людям жизнь.

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«Начавшаяся два года назад медицинская реформа уже дала первые положительные результаты, которые испытывают и работники здравоохранения, и пациенты. Динамично расширяется сеть амбулаторий семейной медицины, которые оснащены качественным и современным оборудованием, значительно повышены зарплаты медикам первичного звена», - отметил Янукович.

Он выразил убеждение, что государство и в дальнейшем будет делать все возможное для эффективной модернизации медицинской отрасли в Украине.

Президент поблагодарил медиков за выдержку, милосердие и доброту и пожелал вдохновения и успехов работе.