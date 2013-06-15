На Херсонском судостроительном заводе возник пожар на барже

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в надстройке, где загорелся мусор.

К тушению пожара привлекались 20 спасателей и 5 единиц техники. Пожар был локализован в 13.35 и ликвидирован в 15.00. Пострадавших нет. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается.

На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа Управления ГСНС в Херсонской области.