На Херсонском судостроительном заводе возник пожар на барже
18:47, 15 июня 2013Общество
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Сегодня на Херсонском судостроительном и судоремонтном заводе им. Коминтерна возник пожар на несамоходной барже СДП-1056, ремонтируемой на суше.
К тушению пожара привлекалось 20 спасателей и 5 единиц техники
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в надстройке, где загорелся мусор.
К тушению пожара привлекались 20 спасателей и 5 единиц техники. Пожар был локализован в 13.35 и ликвидирован в 15.00. Пострадавших нет. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается.
На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа Управления ГСНС в Херсонской области.
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