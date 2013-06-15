Украина и Китай намерены производить синтетический газ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве, сообщил заместитель министра иностранных дел Виктор Майко.

«Мы планируем сотрудничать с Китаем в производстве и реализации проекта по производству синтетического газа и производству горючего из угля», - сказал Майко.

По теме: Украина переходит с газа на уголь, а из угля будет делать газ

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в ходе совещания с представителями власти и производственного актива Запорожской области 16 мая заявил, что в 2013 году в Украине начнется строительство четырех заводов по производству синтетического газа из угля.

Строительство заводов по производству синтетического газа - одно из направлений повышения уровня энергобезопасности Украины и возможностей экономии энергоносителей, к которым государство вынуждено прибегать в связи с ценой на газ, определенной для Украины в 2010 году.

Ранее Президент Украины заявлял, что нет необходимости наращивать объемы добычи угля, пока не будут построены заводы по его переработке в синтетический газ.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.