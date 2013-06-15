Спасатели готовятся к повышению воды на Дунае

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, в настоящее время в 3 км от города Килия ведутся работы по разворачиванию полевого лагеря Белгород-Днестровского сводного отряда, рассчитанного на 250 человек и пункта для предполагаемого пострадавшего населения на 100 человек. В настоящее время на месте сосредоточено 11 единиц техники, плавсредств и насосного оборудования.

«Кроме того, неподалеку от села Орловка Ренийского района образован пункт сбора спасателей Измаильского сводного отряда, в котором на сегодняшний день сосредоточено 24 единицы техники, установлены палатки для личного состава (на 250 человек) и 100 человек населения. Сейчас к месту развертывания пунктов прибыла колонна специальной, инженерной техники и личного состава Котовского сводного отряда», - сообщили в отделе.

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В отделе уточнили, что по состоянию на 13 июня на Верхнем и Нижнем Дунае, а также на участке Мохач (Венгрия) - Молдова-Веке (Румыния) уровень воды повышался на 12-64 см в сутки. На участке Дуная Киншток (Австрия)-Будапешт (Венгрия) наблюдался спад уровней воды на 17-66 см.

По состоянию на утро 14 июня на украинском участке Дуная уровни воды составляли: Рени - 378 см (+7), Измаил - 264 см (+3), Килия - 155 см (+2), Вилково - 136 см (-1) над нулевой отметкой. До опасных отметок соответственно осталось: 157, 103, 110 и 19 см.

«Учитывая то, что 13 июня водохранилища «Железные Ворота-1» и «Железные Ворота-2» провели сброс воды до 106 см (в/п Турну-Северин (Румыния), 800 км до границы Украины), через 5-6 суток следует ожидать увеличения интенсивности подъемов на украинском участке Дуная», - сообщили в отделе.

По данным областного управления ГСЧС, прогнозируется что на Дунае на территории Украины вода не поднимется до опасных отметок максимальных уровней.

Как сообщал УНИАН, в начале июня в Центральной Европе прошли сильные дожди, которые вызвали паводки.

11 июня межведомственный штаб проверил готовность Одесского региона к пропуску воды на украинском участке Дуная. Сообщалось, что в течение нескольких дней в Одесской области будет сконцентрировано 1200 человек личного состава, 400 единиц специальной техники, в том числе 123 плавсредства и 200 единиц мощного насосного оборудования, три вертолета. ГСЧС Украины определены 3 пункта временного сбора населения на 500 человек каждый, где при необходимости будет оказываться медицинская помощь, обеспечиваться питание.