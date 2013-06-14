Украина и Китай планируют подписать программу стратегического партнерства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе конференции «ABC: Ukraine & Partners» сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко.

«Мы планируем подписать программу развития относительно стратегического партнерства между Украиной и Китайской Народной Республикой на 2013-2017 годы. И это будет сделано в этом году», - сказал Майко.

Как сообщал УНИАН, двусторонний товарооборот по итогам 2012 года между Украиной и Китаем составил 9,8 млрд долл.

В 2012 году «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины» по инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия получила право привлечь кредит от китайского Экспортно-импортного банка в размере 3 млрд долларов под государственные гарантии для финансирования сельскохозяйственных проектов. Плата за предоставление госгарантий установлена в размере 0,01% годовых от общей суммы займа.