На улице Родимцева в Киеве нашли около 10 кг ртути

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, как говорится в сообщении, по спецлинии «102» в Голосеевское райуправление милиции поступила информация, что на улице Родимцева возле мусорного бака найдена бутылка из-под шампанского, наполненная ртутью.

На место вызова выехали следственно-оперативная группа и руководство районного управления в полном составе. Там было установлено, что опасное вещество, весом около 10 кг, обнаружил 58-летний местный житель. Бутылка была изъята и направлена на исследование в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Специалистами на местности была проведена демеркуризация, угрозы загрязнения нет.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к этому происшествию.