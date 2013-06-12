Производители комбикормов получат госпомощь

Так, сегодня Кабмин принял постановление, в котором упростил механизм получения компенсации. В частности, теперь субъекты хозяйствования будут подавать региональным комиссиям упрощенный пакет документов. Также право выезжать на объекты получат комиссии в регионах. А саму компенсацию смогут получить даже те предприятия, которые введены в эксплуатацию в 2013 году.

Правительство на своем сегодняшнем заседании приняло постановление, предусматривающее внесение изменений в Порядок использования средств, заложенных в государственном бюджете для частичного возмещения субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов.

В частности, постановление предусматривает сокращение перечня документов, которые субъекты хозяйствования подают региональным комиссиям, передачу права выезжать на объекты конкурсным комиссиям в регионах и предоставление возможности осуществить частичное возмещение стоимости объектов, введенных в действие в 2013 году.

Такие изменения, по мнению чиновников, будут способствовать улучшению финансового состояния сельхозпроизводителей и привлечению инвестиций.

Напомним, что в 2013 году для частичного возмещения субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм, комплексов и предприятий по производству комбикормов предусмотрено 227,6 миллиона гривен. За 3 месяца 2013 года уже построено 5 новых и реконструировано 25 существующих животноводческих ферм и комплексов.