Эксперты похвалили введение пошлин на импортные авто

В то же время, украинским производителям удалось улучшить свои показатели по объемам сбыта. Данная тенденция будет оказывать не только позитивное влияние на автомобилестроительную отрасль, но и поможет улучшить торговый баланс, сказал старший аналитик по машиностроительной отрасли инвесткомпании «АРТ Капитал» Алексей Андрейченко, комментируя майские итоги продаж новых автомобилей.

«Майский спад был прогнозируем после того, как украинцы в апреле устремились в автосалоны покупать импортные машины по старым ценам. Спад на рынке может продлиться в первые месяцы лета, в то время как спрос на новые машины будет накапливаться. Но на продажах машин отечественного выпуска это, скорее всего, не отразится. Продажи «Богдан Моторс» и Укравто не пострадали от увеличения импортных пошлин», - отметил Андрейченко.

Он подчеркнул, что уже первые результаты от введения пошлин на иномарки зарубежного производства дают возможность позитивно оценить действия украинских властей в этом направлении. «Для Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) снижение доли импорта должно послужить позитивным сигналом того, что пошлины на импортные авто начинают позитивно влиять на торговый баланс», - резюмировал Андрейченко.

Ранее глава МЭРТ Игорь Прасолов заявил, что пошлины - временная мера, которая поможет украинским автомобилестроительным предприятиям укрепить свои позиции на внутреннем рынке, привлечь на свои мощности сборку иностранных автомобилей, а также сократить объемы импорта, которые вымывают из страны валюту. Так, компания Geely заявила о возможности сборки своих автомобилей на территории Украины. Кроме того, Игорь Прасолов во время встречи с послом Японии в Украине Тоичи Саката пригласил японские компании построить завод по производству автомобилей на территории нашей страны. «Мы хотели бы создать такие условия, чтобы известные японские автопроизводители строили заводы на территории Украины и выпускали на нашей территории линию своих автомобилей», - сказал глава МЭРТ.

Статистика продаж в мае показала 25%-ное снижение продаж до 15,1 тыс. авто. ЗАЗ вышел на первое место, продав в мае 1 688 машин и заняв 11,1% рынка. Hyundai спустился на второе с 1 413 машинами и долей рынка 9%. Доля импортных автомобилей в общих объемах продаж упала с 92% в апреле до 79% в мае.