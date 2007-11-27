В Италии обнаружили «кражу века»

Власти итальянского города Катании на острове Сицилия обнаружили пропажу 51 произведения искусства, среди которых были работы Рембрандта, спустя 13 лет после их исчезновения. Как пишет газета The Guardian, поразительное открытие было немедленно названо «кражей века».

По информации газеты, пропажа произведений искусства, которая произошла в 1994 году, была раскрыта в связи с обнаружением документа, в котором полиции сообщалось об этой пропаже. Полиции было поручено отследить все места, где могли находиться экспонаты. Однако, как говорится в документе, поиск не привел к желаемым результатам, а экспонаты были записаны в пропавшие. До сих пор неясно, почему это дело не было предано огласке и продолжено. Власти города намерены возобновить расследование.

Газета.ру