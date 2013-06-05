Европейцы помогут Украине создать Госзембанк

Совместная группа украинских специалистов и экспертов из ЕС определила стратегические направления, на которых будет сосредоточена деятельность намеченной на осень официальной миссии экспертов ЕС, и далее Государственный земельный банк будет строить свою деятельность с учетом передового европейского опыта в данной сфере. Об этом заявила Светлана Скосырская, исполняющая обязанности председателя правления ПАО "Государственный земельный банк" по итогам встречи с группой специалистов по земельным вопросам из стран Европейского союза.

Совместная рабочая группа выделила 4 основных направления работы предстоящей миссии. Первое - процесс передачи и консолидации государственных земель сельскохозяйственного назначения. Второе - разработка механизмов контроля качества и использования земель, в том числе при помощи геоинформационных систем. Третье - разработка методов и процедур, которые минимизируют коррупционные риски в деятельности Государственного земельного банка. Четвертое - разработка стратегии информирования и привлечения общественности к открытому диалогу и полноценному сотрудничеству с ГЗБ. Это уже третья встреча представителей украинской стороны с группой экспертов из ЕС под руководством Хэнка Моена (Королевство Нидерланды). С первоначальным вариантом проекта создания ГЗБ группа Моена ознакомилась в рамках украино-нидерландского проекта СATAPULD, реализуемого при содействии Государственного земельного агентства Украины.

"Мы недавно представляли проект ГЗБ на международной конференции земельных банков LendNet в городе Скопье (Македония). Он вызвал большой интерес у участников конференции, которые назвали данный проект по-настоящему инновационным. А представители Польши и Турции допустили возможность применения аналогичного механизма в своих странах", - сказала Светлана Скосырская.

В свою очередь эксперты из ЕС, которые ознакомились с концепцией деятельности, бизнес-планом и стратегией, высоко оценили качество работы менеджмента банка, Госземагентства и Национального банка Украины, отметив, что при разработке данного проекта украинская сторона учла лучший европейский опыт и рекомендации, которые были предоставлены на предыдущих встречах.

"В целом процедура правления государственными землями, предложенная Государственным земельным банком, правильная. В то же время опыт Болгарии показывает необходимость отработки всех механизмов и нюансов на пилотных проектах, чем, по нашему мнению, нужно заняться уже в ближайшее время", - отметил Кирилл Стоянов, представитель земельного ведомства Болгарии.