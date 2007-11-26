Из харьковского следственного изолятора cбежал особо опасный преступник

В Харьковской области продолжается розыск Александра ЗАМАЗИЯ, который 23 ноября совершил побег из харьковского следственного изолятора.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного правления МВД в Харьковской области, в эти дни правоохранительные органы находятся на усиленном варианте несения службы «Тревога».

А.ЗАМАЗИЙ находился под стражей по обвинению в бандитизме, похищении человека с целью получения выкупа, хранении оружия.

Милиция предупреждает об особой опасности, которая может исходить со стороны А.ЗАМАЗИЯ, - беглец владеет спортивными и боевыми приемами.