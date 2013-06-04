Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ялты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры АРК, обвинительный акт готовится для передачи в суд.

Прокуратура напоминает, что должностному лицу инкриминируется совершение действий за незаконное предоставление обслуживающему кооперативу земельного участка площадью 3 га стоимостью 10 млн. грн.; двум ООО имущественных комплексов по заниженной арендной ставке, чем нанесен ущерб на сумму более 250 тыс. грн.; предпринимателю территорий под торговые павильоны на набережной курортного города.

По представлению прокуратуры АР Крым судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 92 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля прокуратура Крыма начала расследование в отношении бывшего мэра Ялты Алексея Боярчука, по подозрению в злоупотреблениях при выделении 3 га земли стоимостью 10 млн. грн на юге полуострова.

Боярчук, который руководил Ялтой последние два года, в середине декабря 2012 года сложил с себя полномочия мэра, написав заявление об отставке.

2 июня на внеочередных выборах мэром Ялты был избран Сергей Илаш.

Исполком Крымской организации Партии регионов в январе 2013 г. досрочно прекратил полномочия А.Боярчука как руководителя Ялтинской организации ПР. С февраля организацией города руководит Леонид Поярков, который когда-то был вице-мэром Ялты.