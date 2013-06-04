В пригороде Одессы убили 14-летнюю девочку
В одесском пригороде Фонтанка в недостроенном корпусе местной школы 3 июня утром нашли тело 14-летней девочки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облУВД, девятиклассница с разбитым лицом лежала на лестнице, ведущей в подвал. Рядом с убитой нашли окровавленный кастет.
Как установили судебные медики, смерть наступила между двумя и тремя часами ночи от удушения.
Правоохранители задержали подозреваемого 21-летнего жителя Одессы, гостившего в Фонтанке у своей бабушки. Сначала парень настаивал на том, что у него есть алиби, но потом во всем признался.
Подозреваемый рассказал, что распивал вместе с девушкой спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он ударил девушку несколько раз кастетом и зажал ей рот рукой, чтобы не кричала. В результате девушка задохнулась. Тело он бросил на лестницу, чтобы инсценировать несчастный случай.
Открыто уголовное производство по 115-й статье УК (умышленное убийство).