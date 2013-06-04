В пригороде Одессы убили 14-летнюю девочку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облУВД, девятиклассница с разбитым лицом лежала на лестнице, ведущей в подвал. Рядом с убитой нашли окровавленный кастет.

Как установили судебные медики, смерть наступила между двумя и тремя часами ночи от удушения.

Правоохранители задержали подозреваемого 21-летнего жителя Одессы, гостившего в Фонтанке у своей бабушки. Сначала парень настаивал на том, что у него есть алиби, но потом во всем признался.

Подозреваемый рассказал, что распивал вместе с девушкой спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он ударил девушку несколько раз кастетом и зажал ей рот рукой, чтобы не кричала. В результате девушка задохнулась. Тело он бросил на лестницу, чтобы инсценировать несчастный случай.

Открыто уголовное производство по 115-й статье УК (умышленное убийство).