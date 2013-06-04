Во Львове отмечают 150-ю годовщину президента ЗУНР

Как передает корреспондент УНИАН, начались мероприятия на Лычаковском кладбище во Львове. Представители областной и городской властей, а также общественности возложили цветы к часовне, где похоронен Петрушевич. Священники отправили экуменическую панихиду. Военный оркестр исполнил государственный гимн, а салютная команда отдала воинские почести президенту ЗУНР.

Также по случаю 150-й годовщины со дня рождения Петрушевича состоялась торжественная церемония спецпогашения художественного маркированного конверта «150 лет со дня рождения Евгения Петрушевича – общественного, политического деятеля, президента ЗУНР».

Участие в мероприятиях памяти президента ЗУНР принял председатель Львовской облгосадминистрации Виктор Шемчук. В частности, в обращении к присутствующим руководитель области отметил, что Петрушевич – это человек, который всю свою жизнь отдал за то, чтобы Украина сформировалась как величественное и независимое государство.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы память о таких борцах за свободу и независимость Украины всегда была в наших сердцах, в сердцах грядущих поколений, наших детей и внуков. Также следует приложить максимум усилий для того, чтобы и место последнего пристанища Евгения Петрушевича имело достойный вид» – отметил Шемчук.

Председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и коммунального имущества Львовского областного совета Ярослав Качмарик, возложив цветы на могилу Петрушевича, обратился к присутствующим со словами: "Сегодня мы пришли поклониться украинскому Президенту Евгению Петрушевичу. Он сумел создать то государство, которое впоследствии стало государством Украиной. Сегодня, на этом месте, мы должны проникнуться ответственностью и продолжать то дело, которое начал много лет тому назад Евгений Петрушевич".

Также по случаю 150-й годовщины со дня рождения президента ЗУНР состоялось вече рядом с часовней, где он похоронен.