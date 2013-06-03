Одесситы два дня живут без света после урагана (видео)

Третий день Одессу расчищают после страшного урагана - наутро распилили и вывезли лишь половину из трех тысяч поваленных деревьев, сообщает ТСН.

Уличное освещение отсутствует даже в тех районах, которые стихия не затронула. А все из-за повреждения основных линий электропередач. Все это время сидят без света и много одесситов. Поэтому люди возмущаются и угрожают начать массово перекрывать основные улицы города, если в ближайшее время свет не включат.

Не весь электротранспорт вышел сегодня утром на маршруты. Аварийные службы также не успели починить контактные провода. Поэтому одесситы решили начать свое путешествие на работу раньше, чтобы успеть вовремя. Также стало известно, что очень сильно от урагана пострадал и уникальный ботанический сад Одессы - ветер разломал и вырывал с корнем редкие породы деревьев.

Остается завалена деревьями трасса "Здоровье" на морском побережье. Туда просто не могут добраться грузовики, пока древесину не распилят. Поэтому ликвидировать последствия урагана коммунальщики будут и сегодня. И они уже не прогнозируют, когда город полностью вернется к привычной жизни. А чиновники тем временем подсчитывают убытки. Мэрия Одессы уже заявила - денег местного бюджета не хватит.