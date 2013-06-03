В Лондоне граффити уличного художника продали за $1,1 млн

Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Граффити "Рабский труд" (Slave Labour), изображающее мальчика, склонившегося над швейной машинкой за вышивкой гирлянды из британских флагов, появилось на стене одного из домов района Харингей в северной части Лондона в мае 2012 года. В середине февраля рисунок был вырезан из стены, а спустя несколько дней появился на сайте аукциона в Майами. Стартовая цена работы Бэнкси составляла от 500 до 700 тысяч долларов, однако лот был снят.

Исчезновение граффити Бэнкси, личность которого неизвестна, несмотря на его мировую славу, вызвало возмущение жителей Лондона. Администрация района Харингей обратилась в английский Совет по культуре с просьбой помочь вернуть на место работу уличного художника. По словам представителей местного совета Харингея, жители района были очень рады появлению граффити Бэнкси и сильно "шокированы"частным аукционом, на котором была выставлена работа.

Как сообщил агентству представитель владельцев граффити Робин Бартон, покупатель и точная стоимость лота будут объявлены позже в понедельник.