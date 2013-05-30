В Симеизе с 3-го этажа рухнул балкон с четырьмя детьми
22:05, 30 мая 2013Общество
1802 0
В Симеизском детском санатории «Юность» около 19.00, у 6-го корпуса обвалился балкон, пострадали дети
Об этом с места происшествия сообщает журналист одного из местных изданий Сергей Псарев: «Четверо детей получили травмы, на балконе стояли двое мальчишек и две девочки. Балкон 3-го этажа рухнул сначала на 2-ой этаж, потом на землю. Мальчишки успели как-то ухватиться, они получили ушибы и сильно не пострадали. Девочки из Львова — им по 10 лет, они пострадали сильнее, у одной открытая черепно-мозговая травма, сейчас она находится в реанимации. У другой шок и она также в больнице», сообщает Сегодня.
По словам журналиста, отдыхающих в «Юности» детей, заставляли смывать кровь с асфальта. Сейчас сотрудники санатория ждут приезда милиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter