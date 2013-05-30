В Симеизе с 3-го этажа рухнул балкон с четырьмя детьми

22:05, 30 мая 2013
Общество
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В Симеизском детском санатории  «Юность» около 19.00, у 6-го корпуса обвалился балкон, пострадали дети

Об этом с места происшествия сообщает журналист одного из местных изданий Сергей Псарев: «Четверо детей получили травмы, на балконе стояли двое мальчишек и две девочки. Балкон 3-го этажа рухнул сначала на 2-ой этаж, потом на землю. Мальчишки успели как-то ухватиться, они получили ушибы и сильно не пострадали.  Девочки из Львова — им по 10 лет, они пострадали сильнее, у одной открытая черепно-мозговая травма, сейчас она  находится в реанимации. У другой шок и она также в больнице», сообщает Сегодня.

По словам журналиста, отдыхающих в «Юности» детей,  заставляли смывать кровь с асфальта. Сейчас сотрудники санатория ждут приезда милиции.

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