Кабмин разрешил отдавать в концессию два замка и дворец во Львовской области

Кабинет министров Украины принял решение внести в перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, два замка и дворец во Львовской области.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее постановление №1338 было принято на заседании Кабмина 21 ноября.

В перечень внесены: замок в с. Свирж Перемышлянского района (1484 год) – памятник архитектуры национального значения; замок в с. Старое Село Пустомытовского района (XVI-XVII ст.) – памятник архитектуры национального значения и дворец в с. Тартаков Сокальского района (XIX ст.) – памятник архитектуры национального значения.