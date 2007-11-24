Кабмин разрешил отдавать в концессию два замка и дворец во Львовской области
00:03, 24 ноября 2007Общество
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Принято соответствующее поставление
Кабинет министров Украины принял решение внести в перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, два замка и дворец во Львовской области.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее постановление №1338 было принято на заседании Кабмина 21 ноября.
В перечень внесены: замок в с. Свирж Перемышлянского района (1484 год) – памятник архитектуры национального значения; замок в с. Старое Село Пустомытовского района (XVI-XVII ст.) – памятник архитектуры национального значения и дворец в с. Тартаков Сокальского района (XIX ст.) – памятник архитектуры национального значения.
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