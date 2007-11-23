Китай достигнет роста ВВП на уровне 11,5%

Китай ожидает роста ВВП в 2007 г. на уровне 11,5%. При этом инфляция составит около 4,5-4,6%, сообщило Национальное статистическое бюро КНР. Причем до конца года ежемесячный рост потребительских цен в годовом исчислении будет составлять около 6%. Бюро также прогнозирует, что в течение ближайших 10 лет экономический рост Китая ежегодно будет составлять, по меньшей мере, 7-8%, передает Reuters.

ВВП Китая в III квартале 2007 г. вырос на 11,5% в годовом исчислении, а во II квартале - на 11,9%. В 2006 г. экономический рост страны составил 10,7%. По прогнозам Всемирного банка, в 2007 г. этот показатель должен составить 10,4%.