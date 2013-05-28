В Киеве горело общежитие КПИ (видео)

07:40, 28 мая 2013
Общество
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Пожар был достаточно сильным.

Поздно вечером в понедельник, 27 мая, в Киеве горело общежитие КПИ.

Как сообщает ТСН, выгорела комната на последнем 5-м этаже здания. Молодые люди надышались угарным газом, а одному студенту во время паники разбили бровь. Другие очевидцы рассказывали, что студент поранился, когда разбивал окно в комнате. Пожар был настолько сильным, что языки пламени вырывались примерно на 2 метра из окна комнаты.

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