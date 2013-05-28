Эксперты: высокие цены на квартиры есть только в крупных городах

По данным портала, с февраля по май 2013 года среднестатистические цены на однокомнатные квартиры снизились до 37,1 тыс. долл с 46,5 тыс. долл., а на двухкомнатные – до 58,8 тыс. долл. с 74 тыс. долл. Стоимость «трешек» с февраля по май упала со 109 тыс. долл. до 90,6 тыс. долл.

«Проседание средних цен произошло из-за удешевления квартир в Киевской и Одесской областях. Именно здесь сосредоточена почти половина всех предложений о продаже недвижимости в Украине, а также самые высокие цены на квартиры. Кроме того, существенно снизились расценки и на апартаменты в Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях. А вот в остальных регионах снижение если и произошло, то не столь значительное», - говорится в сообщении Slando.

При этом аналитики сайта отмечают, что высокие цены на квартиры в Украине наблюдаются только в крупных городах, а стоимость жилья в небольших населенных пунктах вдали от мегаполисов значительно ниже.

«К примеру, в пгт Чкаловское Харьковской области за 8 тыс. долл. можно стать владельцем однокомнатной квартиры в хорошем состоянии площадью 39 кв. м. И таких предложений по стране тысячи. Кроме того, на востоке Украины множество квартир продается менее чем за 5 тыс. долл., но расположены они в основном в депрессивных районах», - добавляют эксперты портала.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации специалистов недвижимости Украины, значительных колебаний цен на недвижимость в первом квартале 2013 года в Украине не произошло.