Железнодорожные билеты обещают продавать через Интернет

«Укрзализныця» в 2008 году планирует начать реализацию железнодорожных билетов для пассажиров через Интернет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО.

Кроме того, по его словам, уже в этом году «Укрзализныця» начнет внедрение системы расчета за покупку билетов на поезд при помощи банковских платежных карточек. По данным А.ИВАНЬКО, до конца года на вокзалах крупнейших областных центров - Киева, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова будут установлены 158 терминалов для расчета при помощи банковских карточек.

В связи с этим, отметил А.ИВАНЬКО, решение об отмене именных проездных документов на железной дороге, которые инициировала «Укрзализныця» было принято своевременно, поскольку «фамилия в билете стала бы неактуальной в 2008 году».

Напомним, постановление Кабинета Министров Украины №1320 от 14 ноября 2007 года относительно оформления проездных документов на поезда без предоставления паспорта или других документов, которые удостоверяет личность, вступило в силу с 21 ноября 2007 года.

Оформление проездного документа, дающего право на льготный и бесплатный проезд, осуществляется при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих такое право, и в билет вносятся Ф.И.О. пассажира и номера документа.

В пригородных билетах фамилия и инициалы также не отмечаются.

Кроме того, постановлением Кабмина предусмотрено, что поврежденные проездные документы (склеенные, подмоченные, обгоревшие, разорванные и тому подобное) возобновляются в случае сохранения на проездном документе информации в объеме, достаточном для его идентификации.