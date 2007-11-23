В Киеве до 2011 года построят шесть новых автостанций

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Согласно распоряжению, до 2011 года в городе построят Бориспольскую, Броварскую, Вышгородскую, Гостомельскую, Житомирскую и Одесскую автостанции.

Заказчиком разработки проектно-сметной документации определено коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

Большинство станций планируется разместить в пределах пешеходной досягаемости от метрополитена, трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Сейчас в Киеве функционирует семь автостанций: шесть автостанций, подчиненных ГП «Киевпассервис», – Центральный автовокзал, «Дарница», «Подол», «Южная», «Дачная», «Полесье», и автостанция «Выдубичи», подчиненная КП «Киевпасстранс». Сегодня они не имеют возможности обеспечить отправление необходимого количества автобусов междугородного и пригородного сообщения, ведь за сутки в столицу прибывает примерно 24 тысячи 276 грузовых автомобилей (из них автобусов – 10 тысяч 404 ед.), тогда как ежедневная возможность автостанций города в обеспечении отправления автобусов составляет приблизительно 2 тысячи 900 ед.