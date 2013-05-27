В Одессе ограблен ювелирный магазин

09:51, 27 мая 2013
Общество
1700

Двое неизвестных мужчин, угрожая пистолетом, завладели драгоценностями.

В Одессе ограблен ювелирный магазин

В Одессе ограблен ювелирный магазин.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, в воскресенье, 26 мая, около 18.15 на центральный пульт Управления Государственной службы охраны поступил сигнал из ювелирного магазина, расположенного по улице Академика Королева (Киевский район города).

«Через 3 минуты на место вызова прибыли правоохранители, установившие факт ограбления», - сообщили в отделе.

По предварительным данным, двое неизвестных мужчин вошли в ювелирный магазин и, угрожая пистолетом, разбили металлическим прутом витрину и завладели драгоценностями.

По описанию свидетелей, на момент совершения преступления мужчины были в зеркальных очках, бейсболках на головах и в медицинских масках на лицах. Один из них высокого роста, худощавого телосложения, второй - среднего роста, крепкого телосложения.

Сейчас сотрудниками милиции проводятся мероприятия по установлению личностей грабителей. По данному факту начато уголовное производство по ст.187 «Разбой» УК Украины. Сумма ущерба устанавливается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter