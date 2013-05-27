В Одессе ограблен ювелирный магазин.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, в воскресенье, 26 мая, около 18.15 на центральный пульт Управления Государственной службы охраны поступил сигнал из ювелирного магазина, расположенного по улице Академика Королева (Киевский район города).

«Через 3 минуты на место вызова прибыли правоохранители, установившие факт ограбления», - сообщили в отделе.

По предварительным данным, двое неизвестных мужчин вошли в ювелирный магазин и, угрожая пистолетом, разбили металлическим прутом витрину и завладели драгоценностями.

По описанию свидетелей, на момент совершения преступления мужчины были в зеркальных очках, бейсболках на головах и в медицинских масках на лицах. Один из них высокого роста, худощавого телосложения, второй - среднего роста, крепкого телосложения.

Сейчас сотрудниками милиции проводятся мероприятия по установлению личностей грабителей. По данному факту начато уголовное производство по ст.187 «Разбой» УК Украины. Сумма ущерба устанавливается.