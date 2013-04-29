В Москве ограбили дом Волочковой: унесли два сейфа
Трое неизвестных ограбили дом Волочковой в Москве, забрав два сейфа.
Стражи порядка разыскивают трех злоумышленников, которые в понедельник утром напали в Москве на частный дом, который по предварительным данным принадлежит балерине Анастасии Волочковой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
"Сегодня около 6.30 поступило сообщение о разбойном нападении на частный дом, расположенный на улице Молокова на северо-востоке Москвы. Звонившая женщина рассказала, что трое неизвестных ворвались в дом, ударили ее мужа и еще одну женщину. После этого злоумышленники связали их на верхнем этаже и забрали два сейфа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, список и стоимость похищенного устанавливаются.
По предварительным данным, на момент нападения самой балерины дома не было, добавил источник.
В пресс-службе столичного главка МВД России РИА Новости подтвердил факт произошедшего, не уточняя имя владельца дома.