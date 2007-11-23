Погода на выходные

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ночью и утром местами туман. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет южный, юго-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с. Температура ночью от 1°мороза до 4° тепла, на Левобережье и в степной части Крыма 2-7° мороза, в восточных областях до 10° мороза; днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге местами 9-12° тепла, в восточных областях около 0°.

25-26 ноября - облачно с прояснениями. В западных, 26 ноября и в северных и центральных областях осадки, преимущественно в виде дождя (26 ноября в карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег). На остальной территории без существенных осадков. Местами туман, на дорогах северных и западных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с, 26 ноября на юге местами 15-20 м/с. Температура в южной части ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в восточных областях ночью 25 ноября 2-7° мороза, 26 ноября около 0°, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла (25 ноября на Прикарпатье местами до 13°); в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 25 ноября 1-6° тепла, 26 ноября около 0°.

27 ноября - дождь с переходом в мокрый снег, в центральных и северных областях местами сильные осадки; 28 ноября небольшой снег, в восточной части умеренный мокрый снег и снег, только в большинстве южных областей без существенных осадков. Порывы ветра 15-22 м/с.

Начиная с западных областей, ожидается постепенное снижение температуры ночью до 2-8° мороза, днем до 2° тепла - 4° мороза; в Крыму ночью до 0°, днем до 1-6° тепла.

В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла; по области ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

25-26 ноября - облачно с прояснениями. 25 ноября без существенных осадков, 26 ноября ночью небольшой, днем умеренный дождь. Местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

27 ноября - дождь с переходом в мокрый снег; 28 ноября - небольшой снег. Постепенное снижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 1 тепла - 4° мороза.