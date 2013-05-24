Украина и Германия намерены активизировать сотрудничество – Вилкул

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время поездки в Федеративную республику Германию в рамках Седьмого заседания украинско-немецкой Группы высокого уровня (ГВР) по вопросам экономического сотрудничества провел рабочую встречу с сопредседателем украинско-немецкой ГВР Госсекретарем Федерального Министерства экономики и технологий ФРГ Анной Рут Геркес.

«Главный вывод, который можно сделать после заседания украинско-немецкой Группы высокого уровня, следующий: и Украина, и Германия заинтересованы в активизации двустороннего сотрудничества. Правительство Украины сделает все, чтобы наработки Седьмого заседания украинско-немецкой группы ГВР по вопросам экономического сотрудничества воплотились в конкретные экономические результаты», – сказал Александр Вилкул.

По состоянию на 1 января этого года в экономику Украины привлечено 6,32 млрд дол. США инвестиций из Германии, что составляет 12% от общего объема иностранных инвестиций в Украину. В Украине зарегистрировано около 1,5 тыс. предприятий с немецким капиталом. 84% немецких инвестиций (более 5,4 млрд дол. США) направлены в промышленность.

«Германия была и остается одним из главных инвестиционных и торговых партнеров Украины. ФРГ на 3-м месте среди стран мира по объемам внешнеторговых операций с Украиной после России и Китая и на 2-ом месте после Кипра по объемам прямых инвестиций в нашу страну. Украинско-немецким отношениям не мешает неблагоприятная конъюнктура рынков. Мы смогли сохранить высокие объемы торговых операций между нашими странами в 2012 году – на уровне 9,4 млрд дол. США, потеряв лишь 0,6% объема по сравнению с 2011 годом», – сказал Александр Вилкул.

Сегодня наиболее перспективным направлением украинско-немецкого сотрудничества считается энергетика с учетом технологий энергосбережения и энергоэффективности. Также перспективным является партнерство в агропромышленном комплексе, в банковской и финансовой сфере, в металлургии, машиностроении и других отраслях.

«Активизации двустороннего сотрудничества будет способствовать подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. И в этом процессе мы рассчитываем на поддержку со стороны Германии», – сказал Александр Вилкул.