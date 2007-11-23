У Черновецкого обещают ”фееричный” праздник на Новый год

Зажжение главной новогодней елки в Киеве состоится 22 декабря в 16.00 на Майдане Незалежности.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации «О проведении общегородских Новогодних и Рождественских мероприятий», текст которого размещен на официальном веб-портале столичной власти.

В соответствии с документом, по случаю зажжения елки состоится праздник «Елка новогодняя, зажгись огнями!».

В соответствии с распоряжением, установление и оформление елки на Майдане Незалежности должно быть завершено до 17 декабря. Праздничное художественно-декоративное оформление всего города к празднованию встречи Нового 2008 года должно быть завершено до 16 декабря. При этом на КП "Киевгорсвет" возложено обеспечение оформления праздничной иллюминацией Майдана Незалежности и улицы Крещатик на период празднований.

Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА с 22 декабря с.г. по 19 января 2008 г. организует праздничную торговлю в местах празднований с широким ассортиментом блюд украинской кухни и горячих напитков.

Встреча Нового года на Майдане Незалежности начнется, в соответствии с утвержденным планом празднований, 31 декабря в 20.00 и будет продолжаться до 3.00 1 января нового года.

В соответствии с распоряжением, праздник Рождества Христова 7 января также будет проводиться на Майдане Незалежности. Он начнется в 16.00.

Праздник Крещения традиционно будет проводиться в Парке культуры и отдыха «Гидропарк». Мероприятия начнутся в 14.00 19 января.

Утвержденная программа Новогодних и Рождественских праздников предусматривает ряд мероприятий районного и общегородского уровня.

Как отмечается в документе, обеспечение подготовки и проведение праздника зажжения главной новогодней елки возложено на Главное управление культуры и искусств, а подготовку и проведение встречи Нового года на Майдане Незалежности, Рождественских мероприятий и праздника Крещения должно осуществить Главное управление по вопросам внутренней политики КГГА.

Как сообщил в интервью УНИАН начальник Главного управления по вопросам внутренней политики КГГА Виктор ГОНЧАРУК, финансирование празднования встречи Нового года, как и в прошлом году, будет проходить за счет привлеченных внебюджетных средств.

«Единственное, что мы будем пытаться сделать, - чтобы формат и калибр тех исполнителей, которые будут привлечены, подбирать таким образом, чтобы все было значительно, интересно и феерично», - прибавил В.ГОНЧАРУК.

Как сообщает в сегодняшнем номере газета «Крещатик» (№201 (3191)), новогоднюю елку на Майдане Незалежности начнут устанавливать 8 декабря. Высота елки, которая состоит из 250-300 маленьких елок, будет приблизительно 33 метра. На елку городские власти потратят полмиллиона гривен.