В Черкассах суд обязал горсовет пересчитать завышенную квартплату за 3 года

Черкасский окружной административный суд 21 мая обязал коммунальные предприятия Черкасского городского совета провести перерасчет средств за коммунальные услуги, излишне оплаченные населением с 1 декабря 2008 года по 1 апреля 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, суд удовлетворил иск прокурора города Черкассы к коммунальным предприятиям Черкасского горсовета «Сосновская служба содержания домов», «Приднепровская служба содержания домов», «Служба содержания домов «Таможня».

Суд обязал эти коммунальные предприятия осуществить перерасчет средств, излишне начисленных на основании решения исполнительного комитета Черкасского горсовета от 25 ноября 2008 года «Об установлении стоимости жилищно-коммунальной услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий» стоимости жилищно-коммунальных услуг потребителям в городе Черкассы. (Этим решением квартплата увеличилась почти вдвое - УНИАН).

Новое начисление за период с 1 декабря 2008 года по 1 апреля 2011 года должно быть осуществлено в соответствии с постановлением Черкасского окружного административного суда от 15 июня 2009 года согласно тарифам, установленным решением №1473 от 16 октября 2007 года.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы исполкома Черкасского горсовета, и оставил в силе постановление Черкасского окружного административного суда и постановление Киевского апелляционного административного суда о признании незаконным и отмене решения исполнительного комитета Черкасского городского совета №1747 от 25 ноября 2008 года «Об установлении стоимости жилищно-коммунальной услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий».

Прокурор города Черкассы в марте 2013 года обратился с иском в Черкасский окружной административный суд об обязательстве КП «Сосновская ССД», «Приднепровская ССД», «ССД «Таможня» провести перерасчет стоимости жилищно-коммунальных услуг.