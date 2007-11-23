Фельдман наградил тех, кто напоминает ”одуревшему миру о толерантности”

Определены победители ІІ Всеукраинского журналистского конкурса “Мир нашему дому! СМИ за толерантность и консолидацию украинского общества”, организованного Международным центром толерантности и Фондом Александра Фельдмана.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии вручения наград председатель жюри конкурса, директор Института философии Мирослав ПОПОВИЧ отметил, что украинские СМИ активно участвовали в конкурсе, поступило около 200 работ. По словам М.ПОПОВИЧА, это свидетельствует об актуальности конкурсной проблематики, о том, что, несмотря на доминирование политики, в нашей журналистике, есть “немало людей, которые пытаются напомнить этому одуревшему миру о толерантности и делают это искренне и профессионально”.

Гран-при, кубок победителя конкурса и денежную премию в размере 50 тыс. грн. были вручены творческой группе сериала “Собор на крови” телеканала “1+1” во главе с Игорем КОБРИНЫМ и Евгением ШАФРАНСКИМ.

Среди работ, опубликованных в печатных СМИ, премией в размере 20 тыс. грн. отмечена работа журналиста львовской газеты “Благовіст” Николая ИЛЬНИЦКОГО.

Лучшей телепрограммой с вручением 20 тыс. грн. премии признана программа “Арабатская стрелка”, подготовленная журналисткой государственной телерадиокомпании “Крым” Лилией БУДЖУРОВОЙ.

Лучшими радиопрограммами с вручением премий по 10 грн. признаны работы журналистки Людмилы КУЗЬМЕНКО (Донецкая областная государственная телерадиокомпания) и цикл передач “Много голосов – одна Одесса” журналиста Евгения ГОРДИЯКА (Одесская ГТРК).

Среди работ в рамках интернет-проектов жюри отметило материал “Все мы христиане” журналиста Западного информационного агентства “Простір” Андрея ГАНУСИНА (Черновицкая область), автору вручена премия в размере 10 тыс. грн.

Во время вручения наград председатель Фонда Александр ФЕЛЬДМАН поблагодарил всех участников конкурса “за искренность, за гражданскую позицию и профессионализм”, а также тех, кто «не принимал участия в конкурсе, но кого волнует эта тематика и кто примет участие в следующем, третьем конкурсе”. А.ФЕЛЬДМАН объявил, что этот конкурс начнется 15 января следующего года.