В Тернопольской области ветром снесло крышу районной клинической больницы

В Тернопольской области в городе Копычинци Гусятинского района во время вчерашнего урагана ветром снесло крышу районной клинической больницы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления ГСЧС, площадь снесенной крыши составляет 200 кв. м, кроме того, 850 кв. м остальной крыши значительно повреждена.

Кроме того, в городе Залещики по ул. Гайворонского со здания храма Украинской греко-католической церкви ветром сорвало металлические листы кровли и массивный железный крест на бетонной основе. В результате падения креста никто не травмирован.

По данным спасателей, в области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

В частности спасателями 1-й государственной пожарно-спасательной части уже проведена расчистка проезжих частей Тернополя от 14 поваленных деревьев на 4 улицах.

Как сообщал УНИАН, вчера в селе Горигляды Монастыриского района во время урагана в результате падения дерева погибла 73-летняя женщина.

В целом в области в результате непогоды были обесточены 180 населенных пунктов.