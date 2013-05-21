Инвестиции должны стимулировать высокотехнологичный экспорт - экс-министр

Об этом пишет экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин в авторской колонке газеты «Капитал». В материале отмечается, что стране необходимы новые стимулы для внутреннего реинвестирования в отрасли с высокой долей добавленной стоимости, внедрения политики импортозамещения, изменений в структуре экспорта в пользу продукции глубокой переработки и использования новых технологических решений.

«Экономические реформы должны заложить основы новой экономической модели развития, которая будет соответствовать особенностям конкурентных вызовов послекризисного мира. И 2013 г. может стать ключевым в плане реализации задач реформ и развития. Нужно максимально сконцентрироваться на выполнении «Государственной программы активизации развития экономики на 2013 2014 гг.», разработанной под руководством первого вице-премьера Сергея Арбузова с целью внедрения новых подходов к модернизации приоритетных отраслей национальной экономики на ближайшие два года для активизации ее развития», - считает Данилишин.

Он также констатирует, что прогнозируемые медленные темпы восстановления мировой экономики не дают оснований ожидать возобновления решающего влияния на экономический рост в Украине со стороны внешних факторов. «Необходимо учитывать, что потенциал восстановительного послекризисного роста, скорее всего, будет исчерпан уже в 2013 г. В связи с этим формирование благоприятных условий инвестирования в 2013 г. является необходимым условием дальнейшего роста промышленного производства», - сказано в авторской колонке экс-министра экономики.

В материале также отмечается, что дальнейший экономический рост предусматривает смену инструментария и приоритетов политики макроэкономической стабилизации. Самое главной, по мнению Богдана Данилишина, и объективно обусловленной тенденцией краткосрочного периода является усиление целенаправленной государственной политики по консолидации финансовых ресурсов и направление их на цели развития. Это будет находить выражение в значительной роли государственных инвестиций и государственной структурной политики.

Кроме того, экс-министр экономики считает, что следует целенаправленно формировать такой инвестиционный режим в стране, в рамках которого было бы экономически целесообразно перетекание капитала в более перспективные и стратегически выгодные виды экономической деятельности, основанные на высоких технологиях.

«Для этого он должен содержать комплекс государственных мероприятий по специальному стимулированию высокотехнологичного экспорта, который должен предусматривать соответствующие институциональные меры, а также бюджетные расходы на создание общих предпосылок. Причем указанные меры могли бы осуществляться через специально уполномоченные государственные организации или негосударственные структуры, которые действуют по поручению правительства», - сказано в статье.