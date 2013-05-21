Нацкомфинуслуг и Нацкомиссия по ценным бумагам подписали меморандум о сотрудничестве

Соглашение скрепили подписями глава Нацкомфинуслуг Визиров и председатель НКЦБФР Тевелев.

Руководитель регулятора рынков финансовых услуг Борис Визиров отметил, что учитывая текущую ситуацию, одной из основных задач государственных органов власти является формирование в Украине благоприятного инвестиционного климата и совершенствования финансовой системы. Именно потому, по его словам, улучшение сотрудничества, создание единого информационного поля для обмена данными и осуществление Нацкомиссии согласованных действий будут способствовать прозрачности регулирования на финансовом рынке и совместному предупреждению возможных нарушений действующего законодательства в сфере финансовых услуг.

«Убежден, что усилия, приложенные в рамках нашего сотрудничества, будут действенным инструментом повышения эффективности регулирования рынков финансовых услуг и фондового рынка, укреплению доверия их участников к органам власти и обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг», - подчеркнул Визиров.

В свою очередь, Председатель НКЦБФР Дмитрий Тевелев отметил открытость своего ведомства к диалогу с коллегами.

«Подписание соглашения по сотрудничеству с Нацкомфинуслуг для нас является определяющим, ведь мы вместе выступаем регуляторами рынка. Нам интересен опыт наших коллег по решению проблемных вопросов функционирования рынка финансовых услуг, со своей стороны нам тоже есть что предложить. Объединив наши усилия, наладив обмен информацией, я уверен, нам удастся сделать отечественный финансовый сектор эффективным, надежным и ликвидным», - сказал он.

Напомним, что в конце марта состоялось подписание Меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Министерством доходов и сборов Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.