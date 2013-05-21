Украина может загрузить ГТС сланцевым газом собственной добычи — эксперты

В то время, как представители правительства заявляют о возможной приватизации ГТС, оппозиционные политики призывают украинцев к протестам против этого. Опрошенные эксперты полагают, что такое положение вещей демонстрирует как России, так и Европе высокие политические риски, которые связаны с дальнейшим использованием украинской ГТС для транзита газа. Таким образом, Россия и далее будет вынуждена строить обходные газопроводы для поставок голубого топлива в Европу, а ЕС и далее будет проявлять пассивную позицию относительно создания консорциума по эксплуатации украинской ГТС.

Таким образом, из-за политической неразберихи объемы транзита газа по территории Украины будут постепенно снижаться, а единственной возможностью заполнения «трубы» станет промышленная добыча сланцевого газа, которая начнется через несколько лет.

«Дискуссии между нынешней властью и оппозицией демонстрируют высокие политические риски, которые связаны с неопределенностью дальнейшей судьбы ГТС. Обратите внимание — на приватизацию ГТС не пошла никакая власть за последние два десятилетия, хотя этот вопрос обсуждается еще с 1996 года. Вопрос о ГТС слишком сильно политизирован, и сегодня эту ситуацию очень сложно изменить. Если бы не было такой политической составляющей в этом вопросе, эксплуатация ГТС лежала бы исключительно в экономической плоскости и не вызывала таких бурных политических дискуссий», — сказал Богдан Соколовский, экс-уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности. «Мне кажется, что даже в правительстве сейчас нет единого мнения о дальнейшей судьбе ГТС, не говоря уже о том, чтобы найти общий язык с оппозицией», — добавил он.

Эксперты полагают, что именно политическая неопределенность в Украине стала причиной пассивной позиции Европы в создании трехстороннего консорциума Украина-ЕС-Россия, а также причиной того, что «Газпром» начал строительство обходных Северного и Южного потоков.

«Оппозиции в вопросе ГТС нужно занять более конструктивную позицию, а не просто критиковать любую инициативу власти. Я бы хотел, чтобы в выступлениях лидеров оппозиции по теме ГТС было больше конкретики. Нужно не просто говорить, что все плохо, а предлагать, что нужно сделать», — говорит БЮТовец Александр Гудыма, бывший член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса.

В то же время опрошенные специалисты сошлись во мнении, что на прежние объемы транзита российского газа, которые в предыдущие годы составляли около 100-120 млрд кубов в год украинская ГТС уже не выйдет.

Но Гудыма уверен, что даже в случае снижения объемов транзита российского газа по украинской ГТС, она «сухой» не останется. Он напоминает, что в ближайшие годы американские компании Shell и Shevron начнут промышленную добычу сланцевого газа на территории Украины, и мы можем начать его продавать в Европу, осуществляя поставки по собственной ГТС.

Напомним, ранее правительство передало на рассмотрение парламента законопроект об исключении ГТСМ из перечня объектов, не подлежащих приватизации.