СБУ во время спецоперации выявила загранпаспорт Пукача

Служба безопасности Украины во время спецоперации выявила заграничный паспорт на имя Алексея ПУКАЧА, который находится в международном розыске по обвинению в организации убийства Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, в результате проведения совместно с органами МВД и ГНАУ спецоперации разоблачена и локализирована деятельность группировки, которая занималась противоправными “конвертационными” операциями, а также контрабандным ввозом и реализацией в стране драгоценных камней первого порядка, в частности алмазов, сапфиров, рубинов и тому подобное.

Во время обысков изъято свыше 10 тыс. штук драгоценных камней иностранного происхождения, стоимость которых, по предварительным выводам специалистов, составляет свыше 10 млн. гривен (в частности, бриллианты – 3684 шт., рубины – 522 шт., гранаты – 112 шт., изумруды – 47 шт., сапфиры – 45 шт., а также жемчужины – 1847 шт., изделия из золота – 162 шт., 12 комплектов из золота и драгоценных камней, в состав которых входят 394 бриллианта).

Также изъяты наличные средства в размере 131 тыс. долларов США и 86 тыс. грн.

По информации СБУ, группировка действовала под видом благотворительной организации. Ее руководитель - гражданин Украины Б., 1969 года рождения, активный член одной из политических партий, для открытия фиктивных предприятий использовал паспорт на фамилию “Науменко”. Во время обыска угрожал оперативникам задействовать свои “высокие связи”. В помещении, где проживал Б., найден также заграничный паспорт на имя Алексея ПУКАЧА, который находится в международном розыске по обвинению в организации убийства Г.Гонгадзе. Следствие в деле ведет Служба безопасности Украины.

В то же время, "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщает, что руководитель организации является членом партии "Батькивщина" и даже пытался пройти по списку БЮТ в Киевсовет. Источник в СБУ подтвердил "Украинской правде", что паспорт настоящий, а обыск проводился несколько дней назад.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщал УНИАН, некоторые СМИ в конце июня 2005 г. сообщили, что А.ПУКАЧ жив и находится в Израиле. Позже СМИ писали, что СБУ возбудила дело за "слив" заместителем генерального прокурора Виктором ШОКИНЫМ информации о пребывании в Израиле А.ПУКАЧА. 21 марта 2006 г. в интервью еженедельнику Час.ua («Час Украины») бывший председатель СБУ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что А.ПУКАЧ смог спрятаться, поскольку работу СБУ за границей умышленно «засветили» люди из Генпрокуратуры и окружения Президента.