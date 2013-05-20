В Украине за полтора года изъято 214 млн. нелегальных сигарет

За последние полтора года налоговые органы Украины изъяли из нелегального оборота 214 млн. сигарет общей стоимостью более 82 млн. грн. В том числе за прошлый год было изъято 142 млн. сигарет, с начала этого года – еще 72 млн.



«Противодействие незаконному обороту подакцизных товаров, в т.ч. табачных изделий, является одним из приоритетных направлений работы оперативных подразделений Министерства доходов и сборов Украины, которые были утверждены министром Александром Викторовичем Клименко» - объясняет и.о. начальника Главного оперативного управления Министерства доходов и сборов Украины Олег Мандзюк.

«Наше министерство постоянно ведет системный анализ криминогенной ситуации в сфере производства и оборота табачной продукции. И на основе этого анализа мы разрабатываем и внедряем новые методы борьбы с преступлениями на табачном рынке Украины» - рассказывает Мандзюк.

Особое внимание Министерство доходов и сборов уделяет борьбе с теневым производством сигарет. Так, по данным пресс-службы Миндоходов, за 2012 г. было изъято 84 млн. сигарет, нелегально изготовленных в Украине. Это на 27% больше, по сравнению с 2011 г.

По словам Мандзюка, «за последнее время, работники оперативных подразделений прекратили деятельность трех подпольных производств нелегальных табачных изделий. Фактически это теневые фабрики с полным циклом производства, высоким уровнем охраны, оборудованные приборами безопасности. В деятельность таких глубоко законспирированных производств преступники вкладывают миллионы гривен».

Правда, при этом, производители нелегальных сигарет часто не придерживаются даже базовых санитарных норм. Так, к примеру, на обнаруженном подпольном производстве сигарет в Черкасской области сигареты производили из табачных отходов. Ранее, в поддельных сигаретах также находили асбест.

Чтобы усилить борьбу с подпольным производством и продажей (в т.ч. за границу) нелегальных табачных изделий, Министерство доходов и сборов активно сотрудничает с правоохранительными органами стран Евросоюза и СНГ. «Наиболее активное сотрудничество у нас с компетентными органами Германии, России, Беларуси. Идет постоянный обмен информацией, проводятся совместные совещания, учебные семинары» - рассказывает Мандзюк.

По данным пресс-службы Миндоходов, за 2012 г. выросло количество открытых уголовных дел, предусмотренных ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Всего таких уголовных дел было открыто 630 (в 2011 г. – 598).

Согласно ст. 204 Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание за незаконное изготовление, хранение или сбыт подакцизных товаров, может составлять до 10 лет тюремного заключения и до 170 тыс. гривен штрафа с конфискацией имущества.