Муж Ангелы Меркель приехал в Полтаву на конференцию
21:38, 17 мая 2013Общество
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Супруг Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Иоахим Зауэр приехал в Полтаву для участия в международной конференции «Химия и мир», посвященной Вернадскому.
Профессор Йоахим Зауэр / Фото chemistry4future.com
Об этом УНИАН сообщили в Полтавском педагогическом университете им. Короленко, где 16-18 мая проходит конференция.
По их данным, участие в конференции принимают более 100 ученых из 10 стран мира.
В рамках конференции проводится научный форум, посвященный 150-й годовщине со дня рождения Владимира Вернадского.
Данное мероприятие проходит под патронатом Посольства Федеративной Республики Германии в Украине, Полтавской областной государственной администрации и Национальной академии наук Украины.
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