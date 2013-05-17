Муж Ангелы Меркель приехал в Полтаву на конференцию

Об этом УНИАН сообщили в Полтавском педагогическом университете им. Короленко, где 16-18 мая проходит конференция.

По их данным, участие в конференции принимают более 100 ученых из 10 стран мира.

В рамках конференции проводится научный форум, посвященный 150-й годовщине со дня рождения Владимира Вернадского.

Данное мероприятие проходит под патронатом Посольства Федеративной Республики Германии в Украине, Полтавской областной государственной администрации и Национальной академии наук Украины.