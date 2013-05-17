Акимова: Вопрос доступности лекарств для гипертоников рассмотрят в июне

Как передает корреспондент УНИАН, Акимова сказала об этом сегодня во время брифинга в Виннице.

«Президентская инициатива по реимбурсации (механизм доступности медицинской помощи и лекарственных средств - УНИАН), в частности, по лекарствам связанным с гипертонией, будет одним из конкретных вопросов на ближайшем комитете экономических реформ, который состоится в первых числах июня и он будет посвящен только социальной тематике» - сказала Акимова.

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Она уверена, что на сегодняшний день сделано немало, но и не достаточно в этом вопросе.

«Я думаю, что по сравнению с тем, что было раньше, на сегодняшний день, мы сделали достаточно большой шаг вперед, но думаю, говорить что этого шага достаточно, думаю не решиться никто», - добавила Акимова.