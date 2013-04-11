Грищенко: Украинцы ежегодно тратят $ 2 миллиарда на иностранные лекарства

Большинство иностранных лекарств, на которые украинцы ежегодно тратят более 2 млрд долларов США, можно производить в Украине. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Константина Грищенко во время совещания по вопросам развития отечественного фармацевтического рынка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, К.Грищенко отметил, что конкуренция на отечественном фармацевтическом рынке все усиливается, и он становится все более привлекательным, в том числе и для иностранных компаний. «Только за прошлый год рынок вырос на 15% и составил 34,2 млрд грн. Это – существенный показатель. На фоне глобальной финансовой турбулентности отечественная фармотрасль демонстрирует стойкий рост: в прошлом году ваши предприятия реализовывали на внутреннем рынке на 16,7% продукции больше, чем в 2011 году, всего на 9,7 млрд грн» - сказал К.Грищенко. В то же время он отметил, что на отечественном фармацевтическом рынке наблюдаются и негативные тенденции, которые заключаются в том, что из каждых десяти упаковок лекарств, продающихся в аптеках, шесть – украинского производства, но две трети всех средств потребителей приходится на иностранных производителей, которые в основном продают такие же препараты, но в несколько раз дороже.

«Следовательно, более 2 млрд дол. США ежегодно Украина платит другим государствам за лекарства, большинство которых мы в состоянии производить собственным ресурсом. Мы ни в коем случае не выступаем против импортных лекарств. Стратегическая цель руководства государства – увеличить доступность лекарственных средств для украинских граждан и расширить собственное производство лекарств», - подчеркнул К.Грищенко.

В сообщении сказано, что на совещании прошла дискуссия относительно закупок по ключевым государственным программам иностранных препаратов, имеющих аналоги в Украине. Пресс-служба отмечает, что также речь шла “о расширении реимбурсации на новые группы лекарственных средств, введении обязательного социального медстрахования на обеспечение лекарственными средствами, возможности внедрения обязательной индивидуальной маркировки каждой упаковки лекарств, и о расширении возможностей для экспорта украинских лекарств”.

Как сообщили в пресс-службе К.Грищенко, в совещании приняли участие представители Минздрава, Гослекслужбы, Минфина, Миндоходов и сборов, Минэкономики, ГСКН и руководители таких ведущих фармацевтических предприятий Украины, как, в частности, ПАО «Фармак», ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод», ОДО «ІнтерХим», ООО «Юрия-Фарм», ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Корпорация «Артериум».