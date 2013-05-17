Львовский горсовет забросали дымовыми шашками

Вчера, 16 мая, около 21.00 группа молодых людей, около 10 человек, в масках на лицах подбежала к главному входу Львовского городского совета и закидала его дымовыми шашками, после чего злоумышленники разбежались врассыпную.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВДУ во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что в настоящее время установлены и задержаны 5 человек, причастных к инциденту.

“Сейчас проводятся мероприятия с целью установления других людей, причастных к указанному случаю, выясняются обстоятельства и мотивы таких действий”, - отметила Добровольская.

Информация об этом происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

По информации корреспондента УНИАН, в то время, когда молодчики крепкого телосложения с масками на лицах закидывали вход дымовыми шашками, в помещении городского совета находилась охрана и некоторые работники. Никто не пострадал.