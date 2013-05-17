НБУ обязал продавать половину валютной выручки еще полгода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в НБУ заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

При этом она отметила, что НБУ не намерен пользоваться своим правом законодательной инициативы и вводить такие ограничения на постоянной основе.

«Шесть месяцев – это нормальный срок. Такие ограничения должны иметь срочность, и потому вводить такие ограничения на постоянной основе нет необходимости», - заявила Щербакова. Она также сообщила, что соответствующее постановление НБУ от 14 мая зарегистрировано в Минюсте и вступает в силу с 20 мая.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2012 года НБУ воспользовался предусмотренным законодательством правом и ввел обязательную продажу 50% валюты экспортерами и параллельно с этим уменьшил сроки расчета по внешнеэкономическим контрактам со 180 до 90 дней. Нацбанк также обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.