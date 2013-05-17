В Украине начали работу эксперты Всемирного экономического форума

Об этом сообщил в ходе встречи с первым заместителем Министра экономического развития и торговли Украины Анатолием Максютой заместитель руководителя департамента стратегического планирования Всемирного экономического форума Стефан Мергенталер.

Он, в частности, напомнил, что эта инициатива - исследование перспектив развития экономики Украины. И сообщил: в течение следующих 12 месяцев представители Форума будут тесно сотрудничать со всеми заинтересованными и привлеченными представителями как государственных, так и частных структур, а также международными инвесторами и компаниями, которые рассматривают перспективы ведения бизнеса в Украине, чтобы ознакомиться с дальнейшими перспективами развития экономики Украины. Стефан Мергенталер пояснил, что в ноябре будут сообщены только предварительные материалы, а окончательный отчет о результатах этого исследования будет опубликован в январе.

Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта приветствовал представителей Всемирного экономического форума и рассказал о задачах реформ, начатых в Украине.

«Стержнем экономических реформ является содействие развитию предпринимательства, создание свободной среды для раскрытия предпринимательского потенциала общества, либерализация и дерегуляция предпринимательской деятельности. Принятие ряда законодательных изменений и соответствующих правительственных решений, направленных на улучшение бизнес-климата в течение следующих нескольких лет будет стимулировать рост экономики и создание новых рабочих мест. Вместе с тем, снятие административных препятствий и повышение правовых гарантий института собственности будет положительным фактором привлечения внутренних и внешних инвестиций», - сказал Анатолий Максюта.

Стефан Мергенталер в свою очередь отметил: «Мы хотим, чтобы эта инициатива принесла наибольшую пользу Украине, чтобы она помогла международным и украинским деловым кругам и экспертам получить максимальную пользу из ваших инициатив и планов».