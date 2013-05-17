Сегодня будет избираться председатель Верховного суда

Об этом сообщил журналистам председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия Сергей Кивалов, передает корреспондент УНИАН.

Кивалов подчеркнул, что есть две кандидатуры на этот пост — нынешний заместитель председателя Ярослав Романюк, а также Виктор Кривенко.

В то же время он подчеркнул, что не исключено, что будут выдвинуты новые кандидатуры.

Кивалов напомнил, что для избрания председателя ВСУ необходимо 24 голоса.

В то же время он сказал, что если в пятницу никто не будет избран на этот пост, то те кто баллотировались, уже не смогут во второй раз выдвигать свои кандидатуры для голосования.

Говоря о нынешних кандидатах на должность председателя ВСУ, Кивалов сказал, «они все достойные, они все великие, и они все профессионально подготовленные».

При этом он добавил, что те, которые колебались, уже уволились.

«Было 105 судей Высшего суда Украины, а осталось 46», - добавил Кивалов.