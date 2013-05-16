Присяжнюк летит в США договариваться о расширении рынков сбыта

Там глава ведомства планирует договариваться о развитии двусторонней торговли, расширении рынков сбыта и инвестиционном климате в Украине.

В ходе визита Николай Присяжнюк проведет переговоры с заместителем Министра финансов США Дэвидом Коуэном, на которых будут затронуты вопросы развития двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Соединенными Штатами Америки и расширения рынков сбыта украинского продовольствия.

Николай Присяжнюк также проведет встречу с заместителем Министра сельского хозяйства США по вопросам фермерства и зарубежной сельскохозяйственной службы Дарси Веттер и Координатором по вопросам международных санкций Государственного департамента США, послом Дэниэлом Фридом.

Также запланировано проведение встречи с исполнительным директором Международной финансовой корпорации Джинг-Йонг Чаем и с Вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) по делам Восточной и Южной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки Димитрисом Цицирагосом. Во время встречи будет обсуждаться вопрос улучшения инвестиционного климата в аграрном секторе Украины.

Кроме того, состоится встреча с координатором инвестиционных проектов Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) Джоном Дидюком, во время которой речь пойдет о сотрудничестве в сфере агробизнеса во взаимовыгодных для инвестирования направлениях. В частности, в части строительства семенных заводов профильными компаниями США в Украине, развития инфраструктуры аграрного рынка: зерно- и овощехранилищ, развития сырьевой базы, модернизации и технического переоснащения отрасли и ряде других.