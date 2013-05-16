Эксперты: Рост ВВП в этом году не превысит 1,5%

Как полагает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко, ВВП Украины во втором квартале в годовом выражении снизится на 0,3%, при этом вторая половина текущего года может показать ускорение, и по итогам года рост ВВП может составить 1-1,5%.

По оценкам начальника аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексея Блинова, рост реального ВВП Украины в 2013 году составит 1,5%, с возможным понижением на 1% в ближайшие два месяца.

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Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын также прогнозирует небольшой рост ВВП в текущем году, на уровне 0,7%, при этом, по словам эксперта, в первом полугодии ожидается снижение ВВП.

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб предсказывает, что во втором квартале показатель роста ВВП будет около нуля, и по итогам года рост составит от 0,2% до 1%.

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик прогнозирует годовой рост ВВП на уровне от 0,2% до 0,7%, начальник управления корпоративных финансов УкрСиббанка BNP Paribas Group Сергей Ягнич - около 1%, начальник отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светлана Рекрут - от нуля до 1%.

Среди факторов роста ВВП страны эксперты выделяют рост промышленного производства за счет восстановления внешнего спроса и активизации внутреннего, а также рост иностранных инвестиций, реализацию государственных стимулирующих программ, развитие розничной торговли и сельского хозяйства.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года). При этом в сравнении с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Рост реального ВВП в 2012 году составил 0,2% - до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн). Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5% – 3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии Международного валютного фонда составит 0%. В мае текущего года международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 1,1%, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал снижение ВВП на 0,5%.