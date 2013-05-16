В Министерстве похвалились ростом потребления фруктов в Украине

Благодаря такой госпопомощи в Украине на 33% возросло потребление фруктов. Поэтому, чтобы закрепить такую тенденцию, в Минагрополитики настаивают на продолжении такой поддержки. Об этом сообщил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень.

«Специалисты признали государственную программу поддержки садоводства, виноградарства и хмелеводства как одну из самых эффективных. Так, за время действия этой программы в Украине на 33% возросло потребление фруктов. Значительно стабилизировалось производство плодово-ягодной продукции и винограда благодаря замене старых экстенсивных технологий выращивания фруктов, ягод и винограда новыми интенсивными. В частности, по интенсивным технологиям уже заложено 48,9 тысячи гектаров плодово-ягодных насаждений и 45,5 тысячи гектаров виноградников», − отметил Александр Сень.

В то же время заместитель министра подчеркнул, что за время действия программы на ее направления было выделено 6,4 миллиарда гривен. Из них 3 миллиарда гривен компенсированы за счет государства, а именно − благодаря 1,5% сбору от продажи алкогольных напитков и пива.

«Государственная поддержка значительно способствует вложению инвестиций в эту отрасль. И в последние годы мы значительно расширили направления использования программы, кроме компенсации за посадку и уход за насаждениями. Так, в программу еще вошло финансирование фруктохранилищ, технического переоснащения, переработки этой продукции и т.п. И именно такой комплексный подход дает главный результат − обеспечение граждан отечественными фруктами, ягодами, виноградом, а также стимулирует их импортозамещение и способствует увеличению экспорта этой продукции», − добавил замминистра.

Поэтому Александр Сень отметил, что средства от 1,5% сбора в дальнейшем необходимо направлять на развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства. А значит − нужно скорее возобновить механизм действия этой программы.